Visite guidée Office de Tourisme Touraine Nature, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Langeais.

Visite guidée

le samedi 18 septembre à Office de Tourisme Touraine Nature

Il était une fois une cité nichée entre Loire et coteau. Jusque-là bercée par la douceur de vivre, la voilà qui connaît un mariage royal… et sa vie bascule. De cité médiévale, elle devient le centre de la France pour son savoir-faire industriel dans bien des domaines ! Les yeux ne quittent plus cette ville riche en histoires : des gallo-romains à la ville touristique d’aujourd’hui, en passant par le Moyen Âge et la Seconde Guerre mondiale, ce sont 2000 ans de vie bouillonnants, et pas une ride.

Limité à 9 personnes maximum

Longez Langeais, en long, en large et en plein air !

Office de Tourisme Touraine Nature 19 rue Thiers 37130 Langeais Langeais Langeais Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00