Visitez le Musée international de la Réforme Sur le lieu même où la Réforme fut adoptée à Genève en 1536, découvrez l’histoire de la Réforme protestante de 1517 à nos jours. Cette épopée prend vie grâce à la mise en scène de quelques-uns des 650 livres, manuscrits, gravures et objets qui composent la collection permanente du Musée. Chaque dernier dimanche du mois, en une heure, un-e guide raconte ce mouvement qui se développa au 16e siècle à partir des figures pionnières de Martin Luther et Jean Calvin pour devenir l’une des grandes familles du christianisme. Pas de supplément de prix pour la visite guidée après laquelle les participants peuvent poursuivre librement leur visite dans le Musée.

Tarifs : CHF 13 / 8 / 6 – Pas de supplément de prix pour la visite guidée

