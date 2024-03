Visite guidée : objets et histoires insolites aux Muséales Les muséales de Tourouvre Tourouvre au Perche, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : objets et histoires insolites aux Muséales Visites des Muséales de Tourouvre Samedi 18 mai, 19h00 Les muséales de Tourouvre Début des visites à 19h, 20h, 21h et 22h, durée 1h.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

De 18h à 23h les musées sont en accès libre et gratuit.

A partir de 19h et toutes les heures, prenez la direction du musée des commerces et des marques pour découvrir des objets inédits de la collection. Puis au musée de l’émigration française au Canada, ce seront des histoires et anecdotes de la Nouvelle-France qui vous seront racontées.

Les muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 023325555 https://www.musealesdetourouvre.fr https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ Les Muséales de Tourouvre sont un ensemble culturel, regroupant le Musée de l’émigration française au Canada et le Musée des Commerces et des Marques et la Maison Antoine Cano. Parkings voitures et autocars gratuit

©Muséales