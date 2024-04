Visite guidée : nuit robotique Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie Maromme, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : nuit robotique Nuit robotique Samedi 18 mai, 14h00 Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Nuit robotique

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le SHED propose un événement autour de ses deux expositions, et des robots : lancement d’un audio-guide en synthèse vocal et performance musicale électronique !

Benjamin Bonaventure, artiste et musicien, collabore avec le Centre d’Accueil de Jour – la Clerette (Papillons blancs 76) dans un cadre de « TEXT-TO-SPEECH », un projet coordonné par le SHED. Le groupe a expérimenté les habillages sonore, les distortions de sons et la synthèse vocale pour créer un audio-guide inédit des expositions de Roberto Verde & Geraldine Py (SHED – site de l’Académie) et de Thomas Teurlai (site Gresland). Le lancement de cet audio-guide sera l’occasion d’une performance de musique expérimentale.

Plus d’informations sur l’événement et ces expositions, inscrites dans le programme Normandie impressionniste : le-shed.com

Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie 96 rue des martyrs de la résistance, 76150 Maromme Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie 06 51 65 41 76 https://www.le-shed.com/ https://www.facebook.com/centre.dart.le.shed/;https://www.instagram.com/le.shed/ Depuis septembre 2018, le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie a eu l’opportunité d’investir un nouveau site. En plus de son espace industriel de la fin du 19ème siècle, il s’est agrandi en ouvrant, en collaboration avec la Ville de Maromme, une extension de ses locaux au sein d’un hôtel particulier de la fin du 16ème siècle (aussi connu sous le nom de maison Pélissier).

Cela a donné naissance à L’Académie, projet incarné par cette volonté de soutenir, d’accompagner et de partager la création artistique. Cet espace de 900 m², sera dédié à la création artistique contemporaine avec la programmation de résidences de jeunes artistes et de curateurs. L’Académie est également un lieu de transmission, illustrant le souhait du centre d’art de renforcer son investissement pour l’éducation artistique et culturelle des jeunes publics. Parking gratuit : rue de Moulin à Poudre. Transport en commun : T2 – arrêt Demi-Lune, F4 – arrêt Saint-Just

© PY VERDE, radeau