Visite guidée « Nuit de feu à la Maison de la Terre »

Le Bosc-Roger-en-Roumois

Maison de la Terre, le samedi 14 mai à 18:00

Visite guidée du musée éclairé par votre lampe de poche, démonstrations de cuissons raku et de tournage dans le jardin. Exposition des adhérents de l’atelier poterie. Pique-nique tiré du panier.

4 €, gratuit < 16 ans accompagné

Maison de la Terre 12 rue du maréchal Leclerc, 27670 Le Bosc Roger en Roumois Le Bosc-Roger-en-Roumois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

