Notre-Dame de l'Abbaye, le samedi 18 septembre

Au pied de la cité, le musée-trésor de Notre-Dame de l’Abbaye renferme d’importantes collections. Inauguré le 22 juin 2011, on peut admirer des oeuvres d’orfèvrerie, des vêtements liturgiques dans les soieries du XVIIIe siècle, un antépendium du XVe siècle, des sacramentaires, des incunables et des livres liturgiques carcassonnais provenant de l’ancienne grande bibliothèque du grand séminaire. Le trésor abrite le calice de Mgr François Donadieu (XVe siècle) ainsi que la chapelle de Mgr Billard (évêque de Carcassonne 1881-1901) et des pièces d’importants orfèvres comme Pierre Ellieul de Montpellier (XVIIe siècle) et Jean Lacère de Toulouse.

Entrée libre,pass sanitaire obligatoire

Visite du musée-trésor de Notre-Dame de l'Abbaye à Carcassonne par Marie-Chantal Ferriol, conservateur délégué des A.O.A de l'Aude. Notre-Dame de l'Abbaye 103 rue Trivalle, 11000 Carcassonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

