Visite guidée: nos îles

Visite guidée: nos îles, 5 juin 2022, . Visite guidée: nos îles

2022-06-05 – 2022-06-05 EUR Envie d’en savoir plus sur le curieux corsaire de Rodney Graham, l’étonnante cabane de pluie de Stéphane Thidet, la jungle de cuir de Sébastien Gouju les cartographies tissées de Brankica Zilovic ou encore le nuage de coquillages de Stéphane Clor ? Profitez des visites guidées pour découvrir l’exposition Nos îles ! Envie d’en savoir plus sur le curieux corsaire de Rodney Graham ou l’étonnante cabane de pluie de Stéphane Thidet ? Profitez des visites guidées pour découvrir l’exposition Nos îles ! Envie d’en savoir plus sur le curieux corsaire de Rodney Graham, l’étonnante cabane de pluie de Stéphane Thidet, la jungle de cuir de Sébastien Gouju les cartographies tissées de Brankica Zilovic ou encore le nuage de coquillages de Stéphane Clor ? Profitez des visites guidées pour découvrir l’exposition Nos îles ! dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville