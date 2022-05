Visite guidée nocturne ‘Les visiteurs du soir’.

Visite guidée nocturne 'Les visiteurs du soir', 7 juillet 2022.

Profitons de la fraîcheur des soirées estivales pour découvrir le quartier cathédral à la lampe torche, ses ruelles pittoresques, ses porches mystérieux, ses statues qui protègent la ville. La balade passe aussi par la cathédrale Saint-Lazare magnifiée par sa mise en lumière.

