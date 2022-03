Visite guidée nocturne Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée nocturne Historial Jeanne-d’Arc, 14 avril 2022, Rouen. Visite guidée nocturne

du jeudi 14 avril au jeudi 21 avril à Historial Jeanne-d’Arc

Une fois les portes de l’Aître fermées, le petit groupe de visiteurs découvre, seul dans ce lieu unique, l’histoire de l’aître depuis sa création jusqu’à aujourd’hui à travers cette visite guidée privilégiée. Au fil du discours du guide, chacun appréciera la douce lumière de la cour carrée à la tombée de la nuit et l’ambiance magique qui s’en dégage.

Durée 1h – 6€ / pers. – Gratuit pour les moins de 12 ans

Une fois les portes de l’Aître fermées, le petit groupe de visiteurs découvre, seul dans ce lieu unique, l’histoire de l’aître depuis sa création jusqu’à aujourd’hui Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T21:30:00;2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen lieuville Historial Jeanne-d'Arc Rouen Departement Seine-Maritime

Historial Jeanne-d'Arc Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Visite guidée nocturne Historial Jeanne-d’Arc 2022-04-14 was last modified: by Visite guidée nocturne Historial Jeanne-d’Arc Historial Jeanne-d'Arc 14 avril 2022 Historial Jeanne d'Arc Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime