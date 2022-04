Visite guidée nocturne du musée de l’aviation parc de loisirs – rue nungesser et coli – 69960 CORBAS, 14 mai 2022 14:00, Mions.

Nuit des musées Visite guidée nocturne du musée de l’aviation parc de loisirs – rue nungesser et coli – 69960 CORBAS Samedi 14 mai, 14h00 dernière admission à 20h00

Visite guidée nocturne du musée de l’aviation Clément Ader situé sur l’aérodrome de Corbas au sud de lyon. Durée de visite = 2h environ. Dernière admission = 20h00

Situé sur l’aérodrome de Corbas, au sud de Lyon, le musée de l’aviation Clément-Ader présente au public une riche collection d’aéronefs, de moteurs et d’équipements représentatifs du patrimoine aéronautique national.

Toutes nos visites sont des visites guidées, que vous soyez un visiteur seul, en famille ou avec quelques amis. La présence d’un guide vous permettra ainsi de vous approcher au plus près des avions. Votre guide vous donnera toutes les explications utiles concernant les appareils présentés et sera en mesure de répondre à vos questions. Vous aurez également la possibilité de prendre toutes les photos que vous souhaitez. A la fin de votre visite il vous sera offert (sauf circonstances exceptionnelles) la possibilité de vous installer aux commandes d’un avion de chasse. Parking gratuit sur l’aire du parc de loisir à 100m du musée. **Comptez deux heures pour chaque visite.**

Situé sur l’aérodrome de Corbas au sud de Lyon, le musée de l’aviation Clément Ader vous invite à découvrir, sous la forme de visites guidées, ses collections d’aéronefs, de moteurs et d’équipements aéronautiques représentant plus de 100 ans d’aviation française, de 1908 à nos jours. Le musée est géré par une association reconnue d’intérêt général (EALC: EspacesAéroLyonCorbas) dont les équipes sont à 100% bénévoles. L’association prend en charge la restauration intégrale des collections qu’elle héberge, assure des actions de formation (Brevet d’initiation Aéronautique, stages de découverte en entreprise) et encourage la culture aéronautique (conférences, bibliothèque spécialisée, documentation).

Le musée est situé sur la plateforme aéronautique de Corbas (aérodrome de Corbas : LFHJ). Les coordonnées sont les suivantes : GPS : 45° 39′ 15′′ Nord 4° 54′ 27′′ Est Adresse : Parc de Loisirs – aérodrome de Corbas – rue Nungesser et Coli 69960 CORBAS (voir aussi https://museeaviationlyon.fr/infos-pratiques-2/)

Located on the Corbas airfield south of Lyon, the Clément Ader Aviation Museum invites you to discover, in the form of guided tours, its collections of aircraft, engines and aircraft equipment representing more than 100 years of French aviation, from 1908 to the present day. The museum is managed by a recognized association of general interest (EALC: EspacesAéroLyonCorbas) whose teams are 100% volunteer. The association takes charge of the complete restoration of the collections it hosts, provides training actions (Aeronautics Initiation Certificate, company discovery courses) and encourages the aeronautical culture (conferences, specialized library, documentation). hearing impairment

Situado en el aeródromo de Corbas, al sur de Lyon, el museo de la aviación Clément-Ader presenta al público una rica colección de aeronaves, motores y equipos representativos del patrimonio aeronáutico nacional. Todas nuestras visitas son visitas guiadas, ya sea que sea un visitante solo, en familia o con unos pocos amigos. La presencia de un guía le permitirá acercarse lo más posible a los aviones. Su guía le dará todas las explicaciones útiles sobre los dispositivos presentados y será capaz de responder a sus preguntas. También tendrá la opción de tomar todas las fotos que desee. Al final de su visita se le ofrecerá (salvo circunstancias excepcionales) la posibilidad de instalarse al mando de un avión de combate. Aparcamiento gratuito en el parque de atracciones a 100 metros del museo. Cada visita dura dos horas.

última admisión a las 20:00 Sábado 14 mayo, 14:00

aérodrome de Corbas – 69960 Corbas 69970 Mions Auvergne-Rhône-Alpes