Situé sur l’aérodrome de Corbas, au sud de Lyon, le musée de l’aviation Clément-Ader présente au public une riche collection d’aéronefs, de moteurs et d’équipements représentatifs du patrimoine aéronautique national. Toutes nos visites sont des visites guidées, que vous soyez un visiteur seul, en famille ou avec quelques amis. La présence d’un guide vous permettra ainsi de vous approcher au plus près des avions. Votre guide vous donnera toutes les explications utiles concernant les appareils présentés et sera en mesure de répondre à vos questions. Vous aurez également la possibilité de prendre toutes les photos que vous souhaitez. A la fin de votre visite il vous sera offert (sauf circonstances exceptionnelles) la possibilité de vous installer aux commandes d’un avion de chasse. Parking gratuit sur l’aire du parc de loisir à 100m du musée. **Comptez deux heures pour chaque visite.**

dernière admission à 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T20:00:00

