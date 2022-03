Visite guidée nocturne du carreau de mine Clemenceau Preuschdorf Preuschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Preuschdorf

Visite guidée nocturne du carreau de mine Clemenceau Preuschdorf, 14 mai 2022, Preuschdorf.

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 21:30:00

Preuschdorf Bas-Rhin Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, partez à la rencontre d’un site singulier, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau. Aujourd’hui en friche, il fut longtemps le site phare d’une activité très particulière de récupération de pétrole. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire berceau d’une industrie se veut aujourd’hui acteur de la transition énergétique. [Nuit Européenne des musées] Venez découvrir le carreau de mine d’exploitation de pétrole Clemenceau et son passé prestigieux au cours d’une visite guidée (sur inscription avant le 12/05). Prévoir un équipement adéquat en fonction du temps. Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, partez à la rencontre d’un site singulier, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau. Aujourd’hui en friche, il fut longtemps le site phare d’une activité très particulière de récupération de pétrole. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire berceau d’une industrie se veut aujourd’hui acteur de la transition énergétique. Preuschdorf

