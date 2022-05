Visite guidée nocturne du carreau Clemenceau Musée Français du Pétrole, 14 mai 2022 20:00, Merkwiller-Pechelbronn.

Nuit des musées Visite guidée nocturne du carreau Clemenceau Musée Français du Pétrole Samedi 14 mai, 20h00 Gratuit / RDV au carreau Clemenceau / Rue Hattenweg / 67250 Preuschdorf / RD 28/ Sur réservation / Places limites / Prévoir des vêtements et chaussures adaptées.

Visite guidée, nocturne du carreau Clemenceau.

Muni de votre lampe torche ou à la lueur de votre téléphone portable, découvrez ce monument industriel insolite. Laissez-vous guider par le labyrinthe de petits chemins qui mène jusqu’au sommet du terril pour succomber au charme du paysage environnant au clair de lune.

Aujourd’hui en friche, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau, fut longtemps le site phare d’une activité très particulière de récupération de pétrole. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire berceau d’une industrie se veut aujourd’hui un acteur de la transition énergétique.

Inauguré en 1967, le Musée français du Pétrole, géré par l’Association des Amis du Musée du Pétrole de Pechelbronn, a pour but de conserver et valoriser la mémoire et l’histoire de ce qui fut pendant cinq siècles une activité primordiale dans le nord de l’Alsace, et plus précisément sur la concession de Pechelbronn : l’exploitation pétrolière.

http://www.musee-du-petrole.com https://www.facebook.com/museefrancaisdupetrolepechelbronn/

Free/ RDV au carreau Clemenceau/ Rue Hattenweg/ 67250 Preuschdorf/ RD 28/ On reservation/ Places limites/ Provide suitable clothing and shoes. Saturday 14 May, 20:00

Inaugurated in 1967, the French Oil Museum, managed by the Association of Friends of the Pechelbronn Oil Museum, aims to preserve and enhance the memory and history of what was for five centuries a primordial activity in the north of Alsace, and more precisely on the Pechelbronn concession: oil exploitation.

Con su linterna o el resplandor de su teléfono móvil, descubra este monumento industrial insólito. Déjese guiar por el laberinto de pequeños caminos que conducen a la cima de la escombrera para sucumbir al encanto del paisaje circundante a la luz de la luna. Hoy en barbecho, la antigua baldosa de la mina de petróleo Clemenceau, fue durante mucho tiempo el lugar emblemático de una actividad muy particular de recuperación de petróleo. En el corazón de un proyecto cultural, este territorio cuna de una industria se quiere hoy un actor de la transición energética.

Gratis/ Cita en el azulejo Clemenceau/ Hattenweg Street/ 67250 Preuschdorf/ RD 28/ A la reserva/ Plazas de límite/ Proporcionar ropa y calzado adecuado. Sábado 14 mayo, 20:00

4, rue de l’Ecole, 67250 Merkwiller – Pechelbronn 67250 Merkwiller-Pechelbronn Grand Est