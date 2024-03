Visite guidée nocturne de l’exposition Mesures & Démesure Abbaye d’Arthous Hastingues, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée nocturne de l’exposition Mesures & Démesure Venez découvrir l’exposition de l’artiste contemporain Lilian Bourgeat « Mesures & Démesure » grâce à une visite nocturne. Samedi 18 mai, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 Abbaye d’Arthous

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition de l’artiste contemporain Lilian Bourgeat « Mesures & Démesure » grâce à une visite nocturne.

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye, 40300 HASTINGUES Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 03 89 https://www.landes.fr/abbaye-arthous http://facebook.com/Arthous.Landes Nichée aux confluences des Landes, du

Pays basque et des Gaves Réunis, l’Abbaye

d’Arthous propose une escale hors

du temps. Fondée au XIIe siècle, occupée

par des métayers après la Révolution,

monument historique à partir du

XXe siècle, Arthous se dévoile aujourd’hui

sous ses multiples facettes. Dans un écrin

de verdure, découvrez un monument

du Moyen Âge où se côtoient la beauté

de la pierre sculptée de personnages et

d’animaux fantastiques, la richesse d’un

parcours historique et ludique adapté aux

familles, l’émotion partagée autour d’une

programmation culturelle et historique. Bienvenue à l’Abbaye d’Arthous ! Parking. Accès et Parking Handicapés. Mom’Art

© M.Elissalde/Dpt40