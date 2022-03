Visite guidée nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Visite guidée nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer, 14 mai 2022, Poissy. Visite guidée nocturne de la Maison de Fer

le samedi 14 mai à Maison de Fer

La Maison de Fer, un monument atypique ————————————– A la tombée de la nuit, suivez le guide et venez découvrir l’histoire de la Maison de Fer, rare témoignage d’une époque industrielle florissante de la fin du XIXe – début du XXe siècle, où les constructions en métal étaient synonymes d’innovation, de modernité et de confort. Profitez de l’occasion pour apprécier cet édifice emblématique de Poissy à la lueur des bougies !

Réservation obligatoire. Visites limitées à 20 personnes.

A la tombée de la nuit, venez découvrir la Maison de Fer, édifice emblématique de Poissy ! Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Autres Lieu Maison de Fer Adresse 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Maison de Fer Poissy Departement Yvelines

Maison de Fer Poissy Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poissy/

Visite guidée nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer Maison de Fer 14 mai 2022 Maison de Fer Poissy Poissy

Poissy Yvelines