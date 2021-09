Visite Guidée Nocturne de la Cité Médiévale de Trets Trets, 17 septembre 2021, Trets.

Visite Guidée Nocturne de la Cité Médiévale de Trets 2021-09-17 21:30:00 21:30:00 – 2021-09-17 23:00:00 23:00:00 Cié Mediévale Centre-ville

Trets Bouches-du-Rhône

La visite guidée nocturne aura une durée d’une heure et demie, vous permettant ainsi de découvrir les ruelles de la cité médiévale et son histoire. Vous aurez également l’occasion de visiter l’église Notre-Dame de Nazareth et le Château des Remparts.

Nous vous invitions à découvrir la cité médiévale de Trets à travers une visite guidée nocturne, réalisée par le historien Christophe Vaschalde.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

