Sens Yonne Découvrez les secrets de cet édifice à travers une visite guidée intimiste de 1 h.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale devant le portail Notre-Dame (portail de droite). Découvrez les secrets de cet édifice à travers une visite guidée intimiste de 1 h.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale devant le portail Notre-Dame (portail de droite).

