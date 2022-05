Visite Guidée Nocturne de Figeac “Balade nocturne au Moyen Âge”

2022-07-13 21:30:00 – 2022-07-13 23:00:00 4.5 EUR Les visites durent en moyenne une heure et demie. Nous vous conseillons fortement de réserver pour cette visite nocturne dont le nombre de participants est limité. Le guide vous donne rendez-vous à l'Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum deux personnes.

(pass sanitaire demandé) Et si, la nuit, Figeac redevenait une ville du Moyen Âge ? Découvrez les secrets de ses marchands voyageurs, entrez dans la vie quotidienne des bourgeois du siècle de Saint Louis, rêvez-vous pèlerin de Rocamadour ou Compostelle… Cette visite aux flambeaux, dans l’atmosphère des ruelles de Figeac plongées dans la pénombre, pourra vous réserver quelques surprises. Les visites durent en moyenne une heure et demie. Nous vous conseillons fortement de réserver pour cette visite nocturne dont le nombre de participants est limité. Le guide vous donne rendez-vous à l’Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum deux personnes.

