Visite Guidée Nocturne Contée à Marcilhac-Sur-Célé avec Hélène Poussin Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: 46160

Marcilhac-sur-Célé

Visite Guidée Nocturne Contée à Marcilhac-Sur-Célé avec Hélène Poussin Marcilhac-sur-Célé, 22 juillet 2022, Marcilhac-sur-Célé. Visite Guidée Nocturne Contée à Marcilhac-Sur-Célé avec Hélène Poussin Marcilhac-sur-Célé

2022-07-22 21:30:00 – 2022-07-22

Marcilhac-sur-Célé 46160 Marcilhac-sur-Célé en nocturne avec la comédienne Hélène Poussin

Une abbaye très ancienne, un site irrésistible… Le village de Marcilhac saura vous séduire !

Les lectures d’Hélène Poussin donneront vie à ces pierres chargées d’histoire et de charme.

Rendez vous devant la Mairie de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville Marcilhac-sur-Célé Departement 46160

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 46160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele/

Visite Guidée Nocturne Contée à Marcilhac-Sur-Célé avec Hélène Poussin Marcilhac-sur-Célé 2022-07-22 was last modified: by Visite Guidée Nocturne Contée à Marcilhac-Sur-Célé avec Hélène Poussin Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 22 juillet 2022 46160 Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé 46160