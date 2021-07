Châtenois Châtenois Bas-Rhin, Châtenois Visite guidée nocturne avec veilleur de nuit Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Parcourez la jolie citée fortifiée de Châtenois en compagnie du veilleur de nuit et découvrez son patrimoine et son histoire. Depuis la Mairie, en passant sous la Tour des Sorcières, en longeant les remparts, plongez dans le passé médiéval de la commune au gré d'anecdotes historiques.

