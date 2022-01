Visite guidée nocturne Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Une fois les portes de l’Aître fermées, le petit groupe de visiteurs découvre, seul dans ce lieu unique, l’histoire de l’aître depuis sa création jusqu’à aujourd’hui à travers cette visite guidée privilégiée. Au fil du discours du guide, chacun appréciera la douce lumière de la cour carrée à la tombée de la nuit et l’ambiance magique qui s’en dégage. Jeudis 10 et 17 février à 19h30 – Durée 1h 6€ / pers. – Gratuit pour les moins de 12 ans

Sur réservation

Visitez l’Aître Saint-Maclou dans l’ambiance intimiste de la nuit Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime

