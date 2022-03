Visite guidée nocturne à l’atelier-musée du textile Atelier-Musée du Textile Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Visite guidée nocturne à l'atelier-musée du textile

Atelier-Musée du Textile, le samedi 14 mai à 20:30

L’association “Bolbec, au fil de la mémoire” invite le public à un moment magique à l’atelier-musée. L’usine Desgenétais, dernier témoin de la splendeur du textile bolbécais aujourd’hui disparu, revêt ses habits de lumière pour accueillir les visiteurs, les amenant dans la pénombre pour une visite guidée tout à fait singulière, où les machines en fonctionnement se dévoileront sous un éclairage original en créant des effets d’ombre et de lumière des plus étonnants. Une soirée éblouissante et colorée à ne pas manquer. Entrée gratuite.

Inscription obligatoire

Atelier-Musée du Textile 5 rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00

