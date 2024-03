Visite guidée Noblesse Valognaise Valognes, mardi 23 avril 2024.

Visite guidée Noblesse Valognaise Valognes Manche

Consacrée aux hôtels particuliers et à la vie aristocratique dans le Valognes de l’ancien régime, un guide conférencier vous présentera au fil des rues, les plus beaux édifices, écrins d’une société brillante et d’une époque fastueuse, qui fit dire à Lesage, dans sa pièce de théâtre Turcaret « savez-vous bien qu’il faut trois mois de Valognes pour achever un homme de cour ».

Rdv place du château.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

Place du Château

Valognes 50700 Manche Normandie pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

