Visite guidée « Nîmes protestante » Place du Maréchal Foch, 18 septembre 2021, Nîmes. Visite guidée « Nîmes protestante »

Place du Maréchal Foch, le samedi 18 septembre à 14:00 Avec Jean Fleury, sillonnez la ville à la découverte des lieux d’assemblée du « Désert » nîmois, témoin de l’époque où le culte Réformé était clandestin (1685-1787). Place du Maréchal Foch 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

