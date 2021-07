Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Neve de Seng Gassit, marchande de poisson en 1609 Bayonne Bayonne

Visite guidée : Neve de Seng Gassit, marchande de poisson en 1609 Bayonne, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bayonne. Visite guidée : Neve de Seng Gassit, marchande de poisson en 1609 2021-07-13 09:00:00 – 2021-07-13 09:45:00 Atelier des publics 14 rue Gosse

Bayonne Pyrénées-Atlantiques « Qu’ei fresc lo peish ! », « Pozoia freskoa da !» crie, dès le matin, notre tailheresse et marchande de poisson. Et si vous remontiez le temps au rythme de Neve de Seng Gassit ? Suivez-la dans le quartier de « lous tilholes », au port de pêche ou à la recherche du marché au poisson.

dernière mise à jour : 2021-06-19

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Bayonne Adresse Atelier des publics 14 rue Gosse Ville Bayonne lieuville 43.48917#-1.47633