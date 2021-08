Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée Nay, 19 août 2021, Nay. Visite guidée 2021-08-19 – 2021-08-19 Place Saint-Roch Musée du béret

Vitrine des derniers fabricants du béret "made in France", le musée illustre la préservation de ce savoir-faire ancestral entre tricotage, couture et broderie. à voir sur place : un film documentaire qui vous donnera des astuces pour porter ce fameux béret.

+33 5 59 61 91 70

dernière mise à jour : 2021-08-08

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Place Saint-Roch Musée du béret Ville Nay lieuville 43.183#-0.26085