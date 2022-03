Visite guidée “nature” sur les collections permanentes et l’exposition temporaire “Art in nature” Musée d’art et d’histoire Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Visite guidée “nature” sur les collections permanentes et l’exposition temporaire “Art in nature” Musée d’art et d’histoire, 14 mai 2022, Saint-Lô. Visite guidée “nature” sur les collections permanentes et l’exposition temporaire “Art in nature”

Musée d’art et d’histoire, le samedi 14 mai à 18:00 Départ des visites : 18h, 19h, 20h et 21h (durée 1h)

La visite nature vous fera découvrir les collections permanentes et l’exposition temporaire “Art in nature” de l’artiste NILS-UDO. Quatre visites sont programmées : 18h, 19h, 20h et 21h, durée 1h. Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Saint-Lô Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Ville Saint-Lô lieuville Musée d'art et d'histoire Saint-Lô Departement Manche

Musée d'art et d'histoire Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo/

Visite guidée “nature” sur les collections permanentes et l’exposition temporaire “Art in nature” Musée d’art et d’histoire 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée “nature” sur les collections permanentes et l’exposition temporaire “Art in nature” Musée d’art et d’histoire Musée d'art et d'histoire 14 mai 2022 Musée d'art et d'histoire Saint-Lô Saint-Lô

Saint-Lô Manche