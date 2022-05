VISITE GUIDEE NATURE Site de Paulilles,RD 914,66660 Port-vendres Départ Maison du Site Port-Vendres Catégories d’évènement: Port-Vendres

Pyrénées-Orientales

Visite guidée du site de Paulilles présentant la faune, la flore et l’environnement de ce lieu. Visite d’une heure, gratuite, accéssible aux personnes à mobilité réduite. Période : juin, juillet et août. Réservation au 04 68 95 23 40

Visite guidée de l’anse de Paulilles afin de découvrir la biodiversité du site. Site de Paulilles,RD 914,66660 Port-vendres Départ Maison du Site route départementale 914 Port-Vendres Pyrénées-Orientales

2022-07-01T10:00:00 2022-07-01T10:30:00

