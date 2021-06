Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Visite guidée Nature les P’tites Bêtes Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise Beauvais 14.15 LA NATURE ET LE BIEN-ETRE S‘INVITENT EN VILLE

NOUVEAU En famille ou entre amis, visitez la ville autrement Thème: Beauvais, cherchez la p’tite bête et découvrez des monstres cachés !

Dates: Mercredi 7 juillet et mercredi 4 août Le programme:

10 h à 12 h A vos loupes ! Pour les enfants, un parcours pour apprendre en s’amusant ! Il leur permettra d’apprendre à reconnaître les petits insectes ou animaux qui peuplent les massifs Michel, animateur nature de l’association Corrélation.

14 h à 16 h De pierre ou de verre, d’autres animaux peuplent la ville ! Parcours urbain ludique à la recherche des animaux de pierre, de bois ou de verre ! Renseignements / réservations obligatoires : Office de tourisme de Beauvais – 03 44 15 30 34 ou 03 44 15 30 30 ou par mail groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr.

Vous pouvez réserver jusqu’à 5 jours avant la date souhaitée ! (Sous réserve de disponibilité) Les réservations seront considérées comme fermes à réception du paiement.

A partir de 16.80 € par participant selon le programme. Option / Panier pique-nique en à partir de 14.15 € Mesures sanitaires les conditions de visite peuvent connaître des évolutions tout au long de la saison, notamment la jauge.

