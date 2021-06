Visite guidée Nature les P’tites Bêtes Beauvais, 30 juin 2021-30 juin 2021, Beauvais.

Visite guidée Nature les P’tites Bêtes 2021-06-30 – 2021-06-30

Beauvais Oise Beauvais

26.25 L’Office de Tourisme de Beauvais propose de nouvelles formules de visites guidées pour adultes et enfants. Entre amis, famille, ou petit groupe, partez à la découverte des insectes & animaux qui se cachent dans les massifs ou dans endroits cachés de Beauvais. Une visite ludique où les méninges des enfants sont mis à l’épreuve.

La matin, une balade pédagogique urbaine comprenant la cathédrale Saint-Pierre et l’Église Saint-Etienne permettra aux enfants de reconnaître un monde animal insoupçonné dans les moindre recoins.

L’après-midi , un guide vous dénichera les animaux et autres éléments de la nature dans la pierre, le bois et même le verre. Et pour reprendre des forces, une option déjeuner sur l’herbe est disponible.

tarif unique: 26,25€ par participant.

16 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h

30 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h

Renseignements et réservations:

03 44 15 30 34 / 03 44 15 30 30

groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr

