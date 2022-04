Visite guidée – Napoléon Bonaparte, Toulon et la Méditerranée au Musée de la Marine Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Visite guidée – Napoléon Bonaparte, Toulon et la Méditerranée au Musée de la Marine Toulon, 24 avril 2022, Toulon. Visite guidée – Napoléon Bonaparte, Toulon et la Méditerranée au Musée de la Marine Place Monsenergue Musée National de la Marine Toulon

2022-04-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-24 16:00:00 16:00:00 Place Monsenergue Musée National de la Marine

Toulon Var EUR 3.5 3.5 Le parcours et la politique navale de Napoléon racontés par le prisme de Toulon et la Méditerranée.

Pour tous dès 7 ans. +33 4 22 42 02 01 http://www.musee-marine.fr/toulon Place Monsenergue Musée National de la Marine Toulon

