Caen Office de Tourisme de Caen la mer Caen, Calvados Visite guidée Napoléon à Caen Office de Tourisme de Caen la mer Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite guidée Napoléon à Caen Office de Tourisme de Caen la mer, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Caen. Visite guidée Napoléon à Caen

Office de Tourisme de Caen la mer, le samedi 18 septembre à 10:00

Il y a plus de deux cents ans, le 25 mai 1811, Napoléon est de passage à Caen. Comme Louis XVI en 1786, il vient inspecter les travaux du port de Cherbourg. Il ne néglige pas cependant le Port de Caen, loin s’en faut : il ordonne de nouvelles études pour un canal parallèle à l’Orne avec écluses à Ouistreham, qu’il visite ; il attribue 700 000 francs pour ces travaux par décret en 1813. Par ailleurs, il attribue 150 000 francs pour l’édification de l’hôtel de la Préfecture. Napoléon passe en revue la ville et le Château. Nous nous rendrons à notre tour sur les différents lieux qu’il a visités. Une visite conférence proposée par Pierre Bonard.

Réservation obligatoire, jauge limitée

Il y a plus de deux cents ans, le 25 mai 1811, Napoléon est de passage à Caen cette visite sera l’occasion de retracer son parcours. Office de Tourisme de Caen la mer Place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de Tourisme de Caen la mer Adresse Place Saint-Pierre, 14000 Caen Ville Caen lieuville Office de Tourisme de Caen la mer Caen