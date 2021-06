Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pée-sur-Nivelle Visite guidée « Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire » Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle « Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire… » Depuis la nuit des temps, des créatures tantôt hostiles, tantôt amicales peuplent les montagnes, les rivières et les forêts du Pays basque. Au cours de cette balade, nous évoquerons quelques-uns de ces personnages. De la fiction à la réalité il n'y a qu'un pas, que nous franchirons en découvrant l'histoire de la chasse aux sorcières et les effroyables procès qui enflammèrent le Pays basque au 17e siècle. Le village, directement touché à cette sombre époque, a voulu rendre hommage à ces victimes innocentes par le biais d'un mémorial qui prône la tolérance et le devoir de mémoire.

