Visite guidée “Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire”

Visite guidée "Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire", 26 juillet 2022

2022-07-26 – 2022-07-26 Depuis la nuit des temps, des créatures tantôt hostiles, tantôt amicales peuplent les montagnes, les rivières et les forêts du Pays basque. Au cours de cette balade, nous évoquerons quelques-uns de ces personnages. De la fiction à la réalité il n'y a qu'un pas, que nous franchirons en découvrant l'histoire de la chasse aux sorcières et les effroyables procès qui enflammèrent le Pays basque au 17e siècle. Le village, directement touché à cette sombre époque, a voulu rendre hommage à ces victimes innocentes par le biais d'un mémorial qui prône la tolérance et le devoir de mémoire.

