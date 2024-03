Visite guidée : musique et nature Maison du parc Carrouges, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : musique et nature Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 10h30 Maison du parc Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Partez à la découverte des espaces naturels de la maison du parc naturel géoparc Normandie Maine. Cette visite unique et insolite mêle découvertes botanique et musicale. Les deux intervenants dialogueront entre science et art au milieu d’espaces naturels très diversifiés de la maison du Parc. Avec Matthieu Donarier saxophoniste de jazz, clarinettiste, improvisateur et compositeur.

Maison du parc Le chapitre, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 81 13 33 »}]

pnrnm©