Bayonne Pyrénées-Atlantiques Au coeur de l’ancien hôtel de Hauranne, une cour dérobée se dévoile, véritable havre de paix dans cet îlot bâti. Découvrez, au son de la musique, l’histoire des lieux, mais également celle de l’habitat bayonnais en centre ancien. Le musicien Romain Luzet vous accompagne dans ce voyage. Prestation musicale offerte par la Mission Ville d’art et d’histoire de Bayonne.

