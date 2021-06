Caen Musée de Normandie Caen, Calvados Visite guidée musicale Musée de Normandie Caen Catégories d’évènement: Caen

Visite guidée musicale Musée de Normandie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Caen. Visite guidée musicale

le samedi 18 septembre à Musée de Normandie

Plongez dans l’univers de la musique traditionnelle normande et venez découvrir la vielle à roue. Pour rythmer la journée, l’association La Loure vous emmène à la découverte de cet instrument au son unique au cours de visites musicales ! Ces visites vous sont proposées dans le cadre de l’exposition-dossier « Autour d’une vielle à roue. Musique populaire en Normandie ». Plongez dans l’univers de la musique traditionnelle normande et venez découvrir un instrument de musique traditionnel : la vielle à roue. Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00

