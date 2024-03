Visite Guidée Muséum du Pastel Labège, mardi 2 avril 2024.

Visite Guidée Visite Guidée sur le Pastel d’Hier et d’Aujourd’hui 2 avril – 4 mai Muséum du Pastel Sur inscription, 10 euros adulte, tarif enfant sur demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T10:30:00+02:00 – 2024-04-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T10:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:30:00+02:00

Visite Guidée dans le Muséum de la Plante Pastel,

pour découvrir l’Histoire du Pays de Cocagne, le commerce des Marchands du pigment à la Renaissance, la Cocagne du Moyen Age, et démonstration de teinture sur place.

Accessible à tous, s’adapte à la famille, petits et grands, et aux personnes en situation d’handicap, et accessible au fauteuil roulant.

Muséum du Pastel 629, rue Max Planck 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.88.01.82 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@terredepastel.com »}]

plante pastel Pays de cocagne

Muséum du Pastel à Labège (31)