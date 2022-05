Visite guidée Musée municipal de préhistoire et d’histoire Châtillon-sur-Loire Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Loiret

Visite guidée

Musée municipal de préhistoire et d'histoire, le samedi 14 mai à 19:00

Musée municipal de préhistoire et d’histoire, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Venez découvrir, avec Philippe Jarret, la période du Paléolithique ancien à l’époque du Néolithique, ainsi que vestiges gallo-romains provenant de fouilles locales. Musée municipal de préhistoire et d’histoire 47 rue Franche 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

