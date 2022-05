Visite guidée Musée Jacques Cartier, 15 mai 2022 00:00, Saint-Malo.

Nuit des musées Visite guidée Musée Jacques Cartier 14 et 15 mai gratuit sur réservation

Le musée Jacques Cartier donne rendez-vous aux noctambules pour découvrir Jacques Cartier et les richesses de son manoir

Les visites sont guidées et durent environ une heure.

La réservation est conseillée, des départs de visites se font fréquemment

La billetterie ferme à 23h30

Manoir du XVIe siècle, maison de Jacques Cartier, découvreur du Canada

Parking sur place

http://www.musee-jacques-cartier.fr

On-site parking free on reservation 14 and 15 May

16th century manor house, house of Jacques Cartier, discoverer of Canada

Las visitas guiadas duran alrededor de una hora. Se aconseja la reserva, las salidas de visitas se hacen con frecuencia La taquilla cierra a las 23:30

gratuito con reserva previa 14 i 15 mayo

Rue David Macdonald Stewart, 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Bretagne