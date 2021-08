Montargis Musée Historique de l'Amitié Franco-Chinoise Montargis Visite guidée Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Visite guidée Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise, 18 septembre 2021, Montargis. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise

Découvrez l’étonnante histoire de Montargis, qualifiée de “berceau de la Chine nouvelle”, qui accueille plus de 30 jeunes Chinois de 1919 à 1921, lesquels entendent refaire le Monde. Entrée libre // 20 à 25 places par groupe Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise 15 Rue Raymond Tellier, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Musée Historique de l'Amitié Franco-Chinoise Adresse 15 Rue Raymond Tellier, Montargis Ville Montargis lieuville Musée Historique de l'Amitié Franco-Chinoise Montargis