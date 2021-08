Visite guidée Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité, 18 septembre 2021, Ferrières.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité

Fondé en 1968, Musée de France depuis 2003, le Musée de Ferrières est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire duprotestantisme français. Le propos de Ferrières s’adresse à tous les visiteurs quelles que soient leurs croyances ou incroyance : Comment comprendre le progrès difficile du pluralisme et de la tolérance ? Pourquoi autant de violence, d’instabilité, de revirements, de passion dans l’histoire religieuse de la France ? Quels liens politique et religion entretiennent-elles ? Quels sont les recours au religieux hier et aujourd’hui ? Ce voyage dans l’histoire a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Cette année, le musée du Protestantisme de Ferrières s’associe à la programmation départementale du Tarn autour de l’alimentation. Au centre de la programmation, le musée propose une exposition temporaire, ” le pain et le vin “.

C’est à une nouvelle lecture du parcours de notre musée que nous vous convions à l’occasion des Journées du patrimoine 2021.

Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité La Ramade, 81260 Ferrières Ferrières Tarn



