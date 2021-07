Toujouse Musée du paysan Gascon Gers, Toujouse Visite guidée Musée du paysan Gascon Toujouse Catégories d’évènement: Gers

Rendant hommage au travail de la terre en dévoilant la vie quotidienne des paysans de la première moitié du XXe siècle, le Musée du Paysan Gascon, vous offre sur près de 2 hectares, dont plus de 800 m2 couverts, une très riche collection de machines, d’outils agricoles et de vieux métiers.

adulte : 4€ , enfant (6-12ans) : 2€

Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois au travers de maisons et leurs parcs, d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles… Musée du paysan Gascon 32240 Toujouse Toujouse Gers

