du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Compagnonnage

Exposition des maquettes des itinérants sur le Tour de France : charpentiers, menuisiers, ébénistes, serruriers, maçons, tailleurs de pierre, plombiers, couvreurs, peintres, boulangers. Découvrez l’histoire du Compagnonnage et les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France Occitanie. Musée du Compagnonnage 12-14 rue Tripière 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:30:00

