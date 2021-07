Visite guidée Musée des Cultures Taurines, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Cultures Taurines

Visite libre et visite guidée des collections et de l’exposition temporaire « Pierre Dupuy, une vie d’Afición(s) ! » Pierre Dupuy est un écrivain et critique taurin à la renommée internationale. L’exposition retrace au travers de ses collections, riches et diverses, l’histoire de toutes les traditions taurines Visites guidées samedi et dimanche 11h et 16h – durée environ 45 minutes. Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h Des livrets jeune public (à partir de 2 ans) sont à disposition gratuitement à l’accueil du musée.

Musée des Cultures Taurines 6 Rue Alexandre Ducros, 30000 Nîmes Nîmes Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00