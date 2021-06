VISITE GUIDÉE – Musée des Beaux-Arts de Chambéry OU Des Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau Musées de la ville de Chambéry, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Chambéry.

le vendredi 17 septembre à Musées de la ville de Chambéry

**Organisé par : Le CAUE 73, et les Musées de la Ville de Chambéry** A la découverte du musée Parcours dans le bâtiment et les collections pour se familiariser avec les notions de conservation, de collection et d’exposition, et les principales missions d’un musée. Durée : entre 45min et 1h A la découverte des Charmettes Ce parcours permet de découvrir le site et son histoire, dans un lieu où le temps semble s’être arrêté au XVIIIe siècle. À travers les différentes pièces et le jardin sont abordées la jeunesse de Jean-Jacques Rousseau et sa vie aux Charmettes. C’est l’occasion d’évoquer sa passion pour la musique, son goût pour les livres, et enfin pour la Nature, tout ce qui constitua « le court bonheur de [sa] vie ». Durée : entre 1h et 1h30 > 3 classes possibles dans la journée. 2 groupes à 10h (simultanément sur les 2 sites), 1 groupe à 14h (1 seul site au choix) > visite guidée. **_Attention :_** _> choix de la visite à préciser au moment de la réservation – 2 groupes à 10h (simultanément sur les 2 sites), 1 groupe à 14h (1 seul site au choix)_ _> prise de contact en amont avec l’enseignant pour la préparation de la visite_

Sur inscription

Musées de la ville de Chambéry Place du Palais de Justice, 73000 CHAMBERY Chambéry Savoie



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00