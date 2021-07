Pierrerue Musée dels vinhairons Hérault, Pierrerue Visite guidée Musée dels vinhairons Pierrerue Catégories d’évènement: Hérault

Pierrerue

Visite guidée Musée dels vinhairons, 18 septembre 2021, Pierrerue. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée dels vinhairons

Découvrez cette collection privée exceptionnelle d’objets du XVIIe au XXe siècle, elle retrace l’histoire des outils de vignerons et outils de tonneliers, cercliers, forgerons, selliers et documents (1350 objets référencés). Visite guidée du Musée dels Vinhairons. Musée dels vinhairons 3 avenue de Saint-Chinian, 34360 Pierrerue Pierrerue Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pierrerue Autres Lieu Musée dels vinhairons Adresse 3 avenue de Saint-Chinian, 34360 Pierrerue Ville Pierrerue lieuville Musée dels vinhairons Pierrerue