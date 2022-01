VISITE GUIDÉE « MUSÉE DE LODÈVE, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE » Lodève, 23 février 2022, Lodève.

VISITE GUIDÉE « MUSÉE DE LODÈVE, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE » Lodève

2022-02-23 14:00:00 – 2022-02-23 15:15:00

Lodève Hérault

13 EUR Au Musée de Lodève, chaque objet prend vie et raconte une histoire, dévoile un instant du passé et nous ouvre de nouveaux horizons. Une visite découverte de l’incroyable richesse du musée.

Lors de cette visite d’une heure et quart, vous recevez les clés pour aborder les différents parcours du musée. De la vertigineuse Histoire de la vie sur Terre au récit plus intime d’une famille préhistorique, des anecdotes de la vie du sculpteur Paul Dardé à l’aventure du Néolithique… laissez-vous emporter par les histoires que vous raconte le musée.

A l’issue de cette visite guidée, vous aurez sans doute envie d’explorer le territoire Lodévois et Larzac.

+33 4 67 88 86 10

musée de Lodève

Lodève

