Visite guidée : Musée de l’imprimerie Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Saône-et-Loire

Visite guidée : Musée de l’imprimerie Louhans, 22 juillet 2022, Louhans. Visite guidée : Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans

2022-07-22 – 2022-07-22 Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes

Louhans Saône-et-Loire Percez les secrets d’un lieu magique lors d’une heure de visite guidée : l’imprimerie du journal l’Indépendant. Journalistes, linotypistes et colleuses ont quitté l’atelier et tout est resté intact.

Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16. Percez les secrets d’un lieu magique lors d’une heure de visite guidée : l’imprimerie du journal l’Indépendant. Journalistes, linotypistes et colleuses ont quitté l’atelier et tout est resté intact.

Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16. Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Louhans, Saône-et-Loire Autres Lieu Louhans Adresse Musée de l'imprimerie 29 rue des Dôdanes Ville Louhans lieuville Musée de l'imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans Departement Saône-et-Loire

Louhans Louhans Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louhans/

Visite guidée : Musée de l’imprimerie Louhans 2022-07-22 was last modified: by Visite guidée : Musée de l’imprimerie Louhans Louhans 22 juillet 2022 Louhans Saône-et-Loire

Louhans Saône-et-Loire