La Tour des Prisons vous réserve une double découverte : celle d’un des bâtiments les plus anciens de la ville, vestige de l’enceinte fortifiée médiévale, ainsi qu’une plongée à la lumière de lampes torches dans l’univers carcéral, la tour ayant servi de prisons pendant plus de 350 ans ! Avec le guide, découvrez l’histoire des lieux et les quelques 300 témoignages de ses détenus : depuis les prisonniers religieux du XVIe siècle jusqu’aux voyous nés à la fin du XIXe siècle, ce sont des graffitis clamant l’injustice, le désespoir ou encore l’amour qui s’étalent sur les murs… Il s’agit d’un site en partie médiéval, dont l’accès est exigu : escalier à vis étroit, deux cachots au sol inégal de galets qui se visitent à la lumière de lampes torches… L’ascension de la tour peut être compliquée pour des personnes avec des problèmes de mobilité.

Inscription obligatoire, les visites sont limitées à 10 personnes, port du masque obligatoire, les normes sanitaires en vigueur, ce jour là, seront appliquées. L’entrée du musée se fait par l’Office du Tourisme du Pays de Lunel

Musée de la Tour des Prisons 16 cours Gabriel Péri, 34400 Lunel Lunel Hérault

